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برلماني: "أبواب الخير" تؤكد حرص الدولة على تحسين حياة المواطن

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إن احتفالية أبواب الخير التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وبالتزامن مع اليوم العالمى للعمل الخيري تؤكد أن الدولة حريصة على تحسين حياة المواطن المصري.

وأضاف "فتحي"، خلال بيان له، مساء اليوم الاثنين، أن هناك جهودًا ضخمة يتم تنفيذها على أرض الواقع لصالح المواطن، تحسين الاحوال المعيشية لهم عن طريق إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الإجتماعي وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومى وغير الحكومى ومنظمات المجتمع المدني ومبادرة حياة كريمة.

وطالب وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان، مؤسسات المجتمع المدني بضرورة المساهمة والمشاركة بدور أكبر في المجتمع، موضحًا أن مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لهم دور كبير في توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، من خلال أعمال الخير وتقديم يد العون للمحتاجين.

وشدد النائب أحمد فتحي، على ضرورة القيام بأهمية والتوعية ونشر فوائد النشاط التطوعي الخيري وإعلام الأفراد بدورهم الإيجابي الذي ينعكس علي المواطن والدولة في آن واحد.

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار احتفالية أبواب الخير.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 مليون مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

الكلمات المفتاحية

مصر احتفاليه ابواب الخير أبواب الخير

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