"التعليم العالي" تكشف الأماكن الشاغرة بالكليات في المرحلة الثالثة بالتنسيق

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الحد الأدنى لكافة الكليات شهد هبوطًا خلال هذا العام في كل القطاعات سواء القطاع الطبي أو الهندسي، أو الادبي، وهذا ليس ناتجًا فقط من تطوير منظومة التعليم فحسب، ولكنه ناتج من توسع الدولة في افتتاح الجامعات الحكومية والاهلية، خلاف ان الجامعات الموجود تعمل على التوسع في إعداد برامج جديدة، وهذا زاد العرض، مما أنعكس على انخفاض مجاميع قبول الكليات.



وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن العام الماضي شهد تعثر كبير للطلاب في كليات الطب والهندسة، وهذا دليل على أن المجاميع لم تكن معبر بشكل جيد عن الطلاب، مشيرًا إلى أن مجاميع هذا العام جيدة جدا مقارنة بالعديد من الدول، فالامتحان يجب أن يقيس قدرة الطالب الحقيقية في القدرات المختلفة.



وأضاف أن المرحلة الثالثة في الجامعات الحكومية والمعاهد متوفر فيها فرص كبيرة جدًا، فما زالت كليات التربية متوفرة، وبعض كليات الحقوق، وكليات التربية النوعية، وكليات الزراعة، والمعاهد الفنية للتمريض.

