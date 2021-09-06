دينا الشربيني مطلوبة على جوجل بعد ظهورها مع روبي

دينا الشربيني ، يحصر العديد من نجوم الفن والرياضة على الاستجمام في العديد من المناطق وعلى رأسها الساحل الشمالي، نظراً للطبيعة الخلابة والجو الرائع والشوطائ الخلابة.





دينا الشربيني





وتصدرت الفنانة دينا الشربيني تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها على خشبة المسرح التي تغني عليها النجمة روبي وشاركتها ما تقدمه لجمهورها.





غناء دينا الشربيني





وفاجأت دينا الشربين الحاضرين بصعودها على المسرح والغناء مع روبي ورقصها على أنغام أغنية "قلبي بلاستيك"، والمعروفة بـ"باي باي حبيبي باي باي".





غناء دينا الشربيني مع روبي





وشاركت دينا الشربيني المطربة روبي الغناء لتشعل الحضور ولاسيما عند غناء مقطع "باى باى حبيبى باى باى"، بينما داعبت روبى، إلى جانب وصلة من الرقص والغناء.





روبي تداعب دينا الشربيني





وداعبت روبي صديقتها دينا الشربيني قائلة: "دينا خلاص انزلى.. بوظتى الاستيدج بتاعى.. كما قامت روبي بسؤال دينا الشربيني عن الحب، فردت عليها الأخيرة قائلة: "مع السلامة حبيبي باي باي".





فيديو دينا الشربيني وروبي





ونشرت روبي فيديو على حسابها الرسمي عبر انستجرام ظهرت فيه دينا الشربيني وهما يغنيان أغنية "قلبي بلاستيك" على خشبة المسرح، وتقول كلماتها: "باي باي حبيبي باي باي.. مش معايا في الجاي.. أغنيهالك إزاي.. معاها طبلة وناي.. مع السلامة باي باي".







