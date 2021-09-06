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"الري": تنفيذ 32 قرار إزالة بالمنيا وسوهاج

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل اليوم، 32 إزالة للتعديات على أملاك ري خلال حملة موسعة بمحافظتي المنيا وسوهاج، مؤكدة أنه بذلك أصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 63819 إزالة.

مواصلة المجهودات المبذولة من الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجميع المنتفعين.

الهدف من التصدي الفوري للتعديات على نهر النيل

وأشار وزير الري إلى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف "عبدالعاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

استخدام صور الأقمار الصناعية فى رصد التعديات على المجاري المائية

وكان قد صرح الدكتور محمد عبد العاطي أن الوزارة تستخدم صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة إستخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولًا بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة.

حملة إنقاذ النيل

وأطلقت الوزارة حملة باسم إنقاذ النيل، والتي تهدف إلى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات على نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على النهر وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

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