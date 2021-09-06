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السعودية تخفض أسعار النفط الخام لآسيا والأسعار لأمريكا وأوروبا ثابتة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر

خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار جميع أنواع النفط الخام للعملاء الآسيويين في أكتوبر تشرين الأول مقابل سبتمبر أيلول، لكنها تركت أسعار بيع الخام لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة دون تغيير.

وتأتي هذه التخفيضات الكبيرة في الأسعار في الوقت الذي أدت فيه عمليات الإغلاق في جميع أنحاء آسيا لمكافحة سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا إلى الحد من الطلب على الوقود في المنطقة. وبدأت إمدادات النفط العالمية أيضا في التزايد مع قيام منظمة أوبك وحلفائها وهي مجموعة معروفة باسم أوبك + ، بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا شهريا بين أغسطس آب وديسمبر كانون الأول.

وخفضت شركة أرامكو السعودية لأول مرة منذ أربعة أشهر سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتسليم لآسيا في أكتوبر تشرين الأول إلى علاوة قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي وذلك بحسب وثيقة تسعر رسمية. وكانت العلاوة تبلغ ثلاثة دولارات في سبتمبر أيلول.

وكان خفض السعر 1.30 دولار لشهر أكتوبر تشرين الأول مقابل سبتمبر أيلول هو أكبر خفض شهري خلال عام وقد فاجأ السوق حيث كان المشترون يتوقعون انخفاض الأسعار بما يتراوح بين 20 و40 سنتا للبرميل ، تماشياً مع التغيرات في الأسعار المعيارية في دبي.

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