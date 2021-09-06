6 مليون دولار.. الأهلي يتلقى عرضا جديدا لبيع "الدبابة"

فتحت ادارة جالاتا سراي التركي خطوط المفاوضات مع إدارة الأهلي للتعاقد مع أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وحسب مصدر مسؤول بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، فإن مسئولو الفريق التركي ارسلوا عرضا رسميا خلال الساعات الأخيرة للحصول على خدمات اللاعب المالي مقابل 6 ملايين دولار.





وأضاف، أن الساعات القادمة قد تشهد حسم الصفقة نهائيا للفريق التركي، بناء على رغبة ديانج في الإحتراف الأوروبي.





ويحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.



