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6 مليون دولار.. الأهلي يتلقى عرضا جديدا لبيع "الدبابة"
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 06:59 م
أشرف عبد الناصر
فتحت ادارة جالاتا سراي التركي خطوط المفاوضات مع إدارة الأهلي للتعاقد مع أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وحسب مصدر مسؤول بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، فإن مسئولو الفريق التركي ارسلوا عرضا رسميا خلال الساعات الأخيرة للحصول على خدمات اللاعب المالي مقابل 6 ملايين دولار.
وأضاف، أن الساعات القادمة قد تشهد حسم الصفقة نهائيا للفريق التركي، بناء على رغبة ديانج في الإحتراف الأوروبي.
ويحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.