موعد مباراة إنجلترا وبولندا في تصفيات كأس العالم 2022

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موعد مباراة إنجلترا وبولندا في تصفيات كأس العالم 2022
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 07:01 م
علاء خليف
يستضيف استاد سلاسكي الدولي مباراة نارية تجمع بين منتخب إنجلترا وبولندا، مساء يوم الأربعاء 8 سبتمبر، ضمن فعاليات المرحلة السادسة من المجموعة التاسعة بدور المجموعات في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.
ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، وذلك عقب الانتصار على أندورا برباعية دون رد في الجولة الماضية.
بينما يتواجد منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويبتعد عن ألبانيا الثالث بفارق نقطة وحيدة.
وتنطلق مباراة انجلترا و بولندا يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.
وستذاع مباراة انجلترا و بولندا يوم الأربعاء على شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية الرياضية.