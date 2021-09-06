موعد مباراة إنجلترا وبولندا في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف استاد سلاسكي الدولي مباراة نارية تجمع بين منتخب إنجلترا وبولندا، مساء يوم الأربعاء 8 سبتمبر، ضمن فعاليات المرحلة السادسة من المجموعة التاسعة بدور المجموعات في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.





ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، وذلك عقب الانتصار على أندورا برباعية دون رد في الجولة الماضية.





بينما يتواجد منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويبتعد عن ألبانيا الثالث بفارق نقطة وحيدة.





وتنطلق مباراة انجلترا و بولندا يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.





وستذاع مباراة انجلترا و بولندا يوم الأربعاء على شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية الرياضية.



