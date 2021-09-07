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الحكومة تضع 4 أهداف لدمج البعد الاجتماعي في القضايا البيئية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة طموحة لدمج البعد الاجتماعي في تطبيق مفهوم التنمية المستدامة فيما يخص التخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة، من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع للوزارة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية اهداف خطة الوزارة لدمج البعد الاجتماعي في القضايا البيئية:

١- التعرف على آراء المواطنين في مناطق عمل المشروع.

٢-تقييم النتائج الصحية والبيئية لما جرى من خطوات للتخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة.

٣-الاستماع إلى أية مقترحات أو شكاوى من خلال الإعلان عن آليات لتلقي أية شكاوي ووضع الحلول العاجلة لها.

هذا، وتم تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي مع المواطنين في مناطق عمل المشروع بمحافظات (القليوبية_ البحيرة_ بني سويف _ الفيوم _ كفر الشيخ _ الإسكندرية _ الشرقية)، ويجري استكمالها خلال الفترة القادمة.

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