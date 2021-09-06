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مران الزمالك.. راحة للاعبين الدوليين حتى 14 سبتمبر

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين الدوليين بالفريق راحة حتى يوم ١٤ من شهر سبتمبر الجاري.

جاء قرار كارتيرون، من أجل منح اللاعبين الدوليين بالفريق، قسطا وافرا من الراحة لالتقاط الأنفاس خاصة أنهم انضموا لتجمعات منتخبات بلادهم مباشرة بعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته أمس الأحد بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

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