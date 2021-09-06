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بهذه الطريقة.. بيتر ميمي يعلن عن انطلاق تصوير فيلم "من أجل زيكو"

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
منار داود
نشر المخرج بيتر ميمي صورة تجمعه مع كرو فيلم "من أجل زيكو" معلنًا عن انطلاقه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "بيتر" على الصورة قائلًا:"فيلم من أجل زيكو".

فيلم "من أجل زيكو"، بطولة كلًا من كريم محمود عبدالعزيز، منه شلبي، ومحمد ممدوح، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف، إسعاد يونس، شيكو،وغيرهم من النجوم، إخراج بيتر ميمي

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