انفوجراف انفوجراف Advertisements منشق عن حزب أردوغان يفضح فساد النظام التركي الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 07:08 م منشق عن حزب أردوغان يفضح فساد النظام التركي أخبار تهمك الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة مدوية منذ ساعتين و 41 دقيقة عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد منذ ساعتين و 10 دقيقة رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك منذ حوالي 5 ساعات خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر منذ حوالي 18 ساعة بعد إقالته.. كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر منذ ساعة و 15 دقيقة كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري منذ حوالي 4 ساعات موسيماني يحدد مدرب الأهلي الجديد منذ ساعتين و 11 دقيقة خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر منذ أقل من ساعتين عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم "الأخطبوط" لهذه الأسباب منذ ساعة و 11 دقيقة شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري" منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري منذ حوالي 6 ساعات قرار عاجل من نيابة أمن الدولة العليا بشأن عائشة الشاطر و30 آخرين منذ حوالي 6 ساعات شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك منذ حوالي 7 ساعات تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو) منذ حوالي 20 ساعة الأهلي يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى فيوتشر إف سي منذ 42 دقيقة