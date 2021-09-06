عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

علق محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر على قرار إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني وجهازه المعاون من منصبه.





وقال محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك":"حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي".





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قرر إقالة حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد التعادل الفراعنة مع الجابون بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.







