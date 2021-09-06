الروبل الروسي يهبط متضررا من تراجع أسعار النفط





تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي اليوم الاثنين مبتعدا عن أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة متضررا من تراجع النفط، وسط تعاملات خفيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة في عطلة عامة.





وعند الساعة 1530 بتوقيت غرينتش، كان الروبل منخفضا 0.4 بالمئة أمام الدولار عند 73.04 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر يونيو حزيران عند 72.55 يوم الجمعة.





وفي مقابل اليورو، انخفض الروبل 0.3 بالمئة إلى 86.64 .





وقد يتلقى الروبل دعما من البنك المركزي الروسي إذا رفع أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الجمعة للمرة الخامسة هذا العام في مسعى لكبح تضخم أسعار المستهلكين.





وأشار استطلاع أجرته رويترز إلى أن البنك المركزي سيزيد سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى سبعة بالمئة، لكن محللين كثيرين يتوقعون زيادة أصغر قدرها 25 نقطة مئوية.