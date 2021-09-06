تعرف على قيمة زيادة رسوم مصروفات المدارس الخاصة بالعام الجديد (فيديو)

كشف بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، قيمة الزيادة السنوية لـ مصروفات المدارس الخاصة.





وأوضح علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن "قيمة زيادة المصروفات المدرسية التي تبلغ ألفي جنيه وأقل لا تزيد عن 25% سنويا، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من ألفي إلى 3 آلاف تبلغ 20%.





وتابع :"الزيادة لـ للمصروفات التي تتراوح من 3 إلى 5 آلاف تبلغ 15%، بينما تبلغ الزيادة للمصروفات التي تتراوح من 5 إلى 10 آلاف 10%، وللمصروفات التي تزيد عن 10 آلاف 7 % فقط لا غير".

وناشد "علام"، أولياء الأمور بعدم دفع أية مصروفات غير مستحقة والتوجه إلى الإدارة التعليمية، حال حدوث أزمة.وحول أزمة الأتوبيس المدرسي، قال رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة: "بدأت بعد أزمة كورونا، بعد استرداد بعض أولياء الأمور مصروفات الأتوبيس المدرسي بعد توقف الدراسي، والبعض الآخر استرد 25% فقط".وأشار إلى إصدار تعليمات بخصم قيمة أبليكشين التقديم من مصروفات المدارس الخاصة حال قبول الطلاب، واسترداده في حالات الرفض، نافيا ما تردد حول حصول المدارس الخاصة على مبلغ بقيمة 1500 جنيه لتوزيع التابلت، لافتَا إلى أنه يتم توزيع البوكليت أحيانا برسوم، بعد موافقة أولياء الأمور، وتماشيا مع مصلحة الطلاب، مؤكدا أن قيمة المصروفات الدراسية ورسوم الأتوبيس المدرسي ستكون كاملة العام الدراسي المقبل كون وزير التربية والتعليم أكد أن الحضور سيكون بشكل منتظم.