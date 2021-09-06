Advertisements

تعرف على قيمة زيادة رسوم مصروفات المدارس الخاصة بالعام الجديد (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
كشف بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، قيمة الزيادة السنوية لـ مصروفات المدارس الخاصة.

وأوضح علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن "قيمة زيادة المصروفات المدرسية التي تبلغ ألفي جنيه وأقل لا تزيد عن 25% سنويا، والزيادة للمصروفات التي تتراوح من ألفي إلى 3 آلاف تبلغ 20%.

وتابع :"الزيادة لـ للمصروفات التي تتراوح من 3 إلى 5 آلاف تبلغ 15%، بينما تبلغ الزيادة للمصروفات التي تتراوح من 5 إلى 10 آلاف 10%، وللمصروفات التي تزيد عن 10 آلاف 7 % فقط لا غير".

وناشد "علام"، أولياء الأمور بعدم دفع أية مصروفات غير مستحقة والتوجه إلى الإدارة التعليمية، حال حدوث أزمة.

وحول أزمة الأتوبيس المدرسي، قال رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة: "بدأت بعد أزمة كورونا، بعد استرداد بعض أولياء الأمور مصروفات الأتوبيس المدرسي بعد توقف الدراسي، والبعض الآخر استرد 25% فقط".

وأشار إلى إصدار تعليمات بخصم قيمة أبليكشين التقديم من مصروفات المدارس الخاصة حال قبول الطلاب، واسترداده في حالات الرفض، نافيا ما تردد حول حصول المدارس الخاصة على مبلغ بقيمة 1500 جنيه لتوزيع التابلت، لافتَا إلى أنه يتم توزيع البوكليت أحيانا برسوم، بعد موافقة أولياء الأمور، وتماشيا مع مصلحة الطلاب، مؤكدا أن قيمة المصروفات الدراسية ورسوم الأتوبيس المدرسي ستكون كاملة العام الدراسي المقبل كون وزير التربية والتعليم أكد أن الحضور سيكون بشكل منتظم.

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الخاصة مصروفات المدارس مصر اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ أقل من ساعتين

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم "الأخطبوط" لهذه الأسباب

منذ ساعتين و 46 دقيقة

شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى فيوتشر إف سي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

6 مليون دولار.. الأهلي يتلقى عرضا جديدا لبيع "الدبابة"

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بسبب رفع المصروفات.. أولياء أمور يدشنون حملة للمقاطعة: "اتركوا المدارس الخاصة لأصحابها"

أصحاب المدارس الخاصة عن رفض أولياء الأمور دفع المصروفات: "هنجيب التزامتنا منين"

المدارس الخاصة توضح نسب الزيادة المقرر في المصروفات (فيديو)

حماية المستهلك: مقترحات لحل أزمة المدارس الخاصة

المصرية للمدارس الخاصة: زيادة مصروفات الباص ابتداءً من العام الجديد

حماية المستهلك يكشف موقفه من استرداد قيمة المصروفات الدراسية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

05:01 م

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

07:06 م

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

05:28 م

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements