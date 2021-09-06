في عيد ميلاده.. هاني رمزي يتذكر فؤاد المهندس بهذة الكلمات

حرص الفنان هاني رمزي على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس وتذكره.



حيث نشر الفنان هاني رمزي، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو للفنان الراحل فؤاد المهندس من إحدى البرامج.



وعلق قائلا:"انهاردة عيد ميلاد الفنان القدير العملاق، الاستاذ فؤاد المهندس الله يرحمه.. انا كنت من المحظوظين اللي كانوا من تلامذته فترة من الفترات اللي أثرت في تكوين شخصيتي الفنية وفي الحياة العملية كمان بشكل عام.. مش ممكن ابدا انسى كلماته وشهادته عني.. هتفضل عايش في قلوبنا وعقولنا".



يذكر أن أخر أعمال الفنان هاني رمزي فيلم "200 جنيه"، من بطولة إسعاد يونس، ليلى علوي، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد وغيرهم من النجوم