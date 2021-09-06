Advertisements

في عيد ميلاده.. هاني رمزي يتذكر فؤاد المهندس بهذة الكلمات

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
مي شاهين
حرص الفنان هاني رمزي على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس وتذكره.

حيث نشر الفنان هاني رمزي، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو للفنان الراحل فؤاد المهندس من إحدى البرامج.

وعلق قائلا:"انهاردة عيد ميلاد الفنان القدير العملاق، الاستاذ فؤاد المهندس الله يرحمه.. انا كنت من المحظوظين اللي كانوا من تلامذته فترة من الفترات اللي أثرت في تكوين شخصيتي الفنية وفي الحياة العملية كمان بشكل عام.. مش ممكن ابدا انسى كلماته وشهادته عني.. هتفضل عايش في قلوبنا وعقولنا".

يذكر أن أخر أعمال الفنان هاني رمزي فيلم "200 جنيه"، من بطولة إسعاد يونس، ليلى علوي، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد وغيرهم من النجوم

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 11 ساعة

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 7 ساعات

6 مليون دولار.. الأهلي يتلقى عرضا جديدا لبيع "الدبابة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ يوم

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحسم مصير الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

08:01 م

تطورات جديدة بشأن الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

09:00 م

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

07:06 م

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements