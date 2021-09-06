تعرف على فروع رنين في مختلف محافظات مصر

فروع رنين ، يبحث بعض المواطنين عن أماكن بيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وأجهوة العرائس، مفضلين "المولات" التي تقدم عروضا متميزة بعيدا عن جشع التجار.





فروع رنين





وتعبر شركة رنين من الأماكن التي اعتادت ان تقدم عروضا كبيرة ومتنوعة ما يجعلها خيارا أمثلا للباحثين عن الشراء متسائلين عن فروع رنين في مختلف محافظات مصر.





فروع رنين المختلفة





وجهزت فروع رنين بأحدث الأجهزة والدوات والمفروشات التي تلائم الأزواج والمقبلين عن الزواج، وتناسب جميع الأعمار والفئات المختلفة، لتكون مكانا يشمل كل ما يحتاجه الزوار.





انتشار فروع رنين في محافظات مصر





ومع بزوغ اسم شركة رنين من خلال عروضها انتشرت فروع رنين ي كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، نتيجة الإقبال الهائل والثقة المتزايدة مع المستهلكين.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام فروع رنين المختلفة بمحافظات الجمهورية في السطور التالية:





فروع رنين في مدينة نصر: 23 شارع أحمد الزمر امتداد ذاكر حسين بعد سوق السيارات – الحي العاشر.





فروع رنين في الهرم:32 مدينة بيتكو محطة مشعل شارع الهرم ، و128 شارع الهرم – محطة الكوم الاخضر.





فروع رنين شبرا: 53 شارع شبرا مصر مول السعد أمام مكتبة المحبة – محطة مترو مسرة.





فروع رنين مصر الجديدة: 130شارع جسر السويس بعد كوبري التجنيد – إتجاه روكسي.





فروع رنين فرع 6 أكتوبر : أمام جهازمدينة 6 أكتوبر فى دولفين مول البوابة الرئيسية.





فروع رنين عباس العقاد : 37 ش عباس العقاد – بجوار ماكدونالدز و أمام مطعم ام حسن.





فروع رنين لاظوغلي :14 ب شارع نوبار ميدان لاظوغلي _ بالقرب من محطة مترو سعد زغلول.





فروع رنين فيصل : الطالبية فيصل _ داخل فرست مول.





فروع رنين شبرا الخيمة – أمام قسم اول شبرا الخيمة – امام مستشفى النيل.





فروع رنين المقطم : 39 شارع 9 المقطم أمام سيراميك كليوباترا بجوار أورانج.





فروع رنين عين شمس : مول غنيم عين شمس الشرقية بجوار محطة مترو عزبة النخل بجوار حلوانى لبنان.





فروع رنين المحلة : ميدان المشحمة – فوق اولاد رجب – المحلة الكبرى – الغربية.





فروع رنين طنطا : 255 ش الجلاء مول مصر للتامين ميدان الجمهورية طنطا.





فروع رنين الزقازيق: القومية – شارع طلبة عويضة أمام المصرية بلازا بجوار مطعم مؤمن.





فروع رنين شبين الكوم : عمارات النيل – امام كوبرى مبارك.





فروع رنين دسوق: دسوق نفسها – اول مدخل دسوق – أبراج الياسمين -اعلي الراية ماركت.





فروع رنين الاسكندرية : 67 شارع محمود فهمى النقراشى – متفرع من شارع النصر – المنشية – عمارة فالورينا – خلف فندق امون.



