بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)





الأبناء يسرقون أموال أمهم

محضر وتهديد بالقتل

إغلاق شقة الأم

التعدي على الأم وحبسها في الشقة

الاعتداء على الأم وإجبارها على التوقيع

الأم: "دول وحوش"

يُنجب الإنسان أبناء بأمل أن يكونوا سندًا له في الحياة، خاصة عندما يتقدم به السن وتتجبر عليه الأيام، ولكن في بعض الحالات تنقلب الأوضاع، وبدلًا من أن يقسو الزمن على كبار السن، يتولى هذه المهمة الأبناء ويقسون على والديهم، وهذا ما حدث مع السيدة "عطيات محمد عبداللطيف"، التي تبلغ من العمر 63 عامًا، وتعيش في منطقة العمرانية بالجيزة.5 أبناء تكاتفوا معًا واتفقوا فيما بينهم ليسرقوا والدتهم، وميراثها، ثم هددوها بالقتل إذا تحدثت عنهم، وبالفعل تجمعوا وضربوها وأجبروها على التوقيع على عقود بيع ممتلكاتها، ليتحقق المثل الشعبي القديم: "قلبى على ولدى انفطر وقلب ولدى عليا حجر".انتقلت محررة "الفجر" إلى منطقة العمرانية لتتحدث مع الأم التي تحدثت بحسرة كبيرة على ما حدث لها."المشاكل بعد ما جوزي مات"، بإحساس بالحسرة والضيق، تبدأ السيدة "عطيات"، رواية ما تعرضت له على أيدي أبناءها الذين تعشمت بهم في الدنيا، وظنت أنهم سيكونوا سندًا لها في الحياة، ولكنهم تحولوا إلى خنجر مسموم انغرز في ظهرها، موضحة أنها لديها 3 بنات و3 أولاد، بينهم ابنة لا تعرف عنها وعن زوجها وأبنائها أي شيء، وهي ليست لها أي علاقة بالمشاكل التي تتعرض لها الأم مع باقي أشقاءها.أنه بعد وفاة زوجها تخلى عنها أبناءها "ألفت وطه ومختار ومحمد وشيماء" وتركوها، وبعدها بدأوا يسرقون أموالها، واشتروا "شقق تمليك" وذهبوا ليعيشوا فيها، ورغم أنها طلبت منهم ألا يتركونها وحدها في المنزل إلا أنهم أصروا على الذهاب إلى شققهم الجديدة، بحجة أن الشقق الموجودة في المنزل "ضيقة"، وهذا أثر فيها وأصابها بالوحدة وكانت تتعرض لأزمات صحية ولا تجد من يقف إلى جوارها من أبنائها، وعندما أرادت أن تهددهم لكي يعودوا لها، وقالت لهم: "أنا هتجوز"، رد عليها ابنها طه وقال: "اتجوزي عشان كدة كدة محدش هيسأل فيكي"، وبعد ذلك سرقوا منها عقود ملكية الأرض والمنزل."إحنا هنقتلك".. وأضافت أنها ذهبت لكي تحرر محضرًا في القسم بالسرقة التي تعرضت لها، ولكن وهي في القسم اتصل بها ابنها طه، وهددوها بالقتل إذا ما أبلغت عنهم، فحررت المحضر دون أسماء، لافتة إلى أنه في مرة أخرى وجدت الباب يطرق في منتصف الليل، فرغم خوفها فتحت الباب، فوجدت ابنها "مختار" وقال لها: "أنا وألفت وطه سرقناكي عشان قولتي هتتجوزي، وفيه حاجات تاني سرقناها منك بس هتعرفيها في الوقت المناسب".وتابعت أنهم اتصلوا بأخيها وقالوا له: "لو مجتش تاخدها هنقلتها"، وبعدها جاء شقيقها وتحدثوا معه، فأخذها أخيها ومكثت عنده 3 أيام، وبعد عودتها اكتشفت أنهم أغلقوا شقتها وطلبوا منها أن تمكث عند كل ابن فيهم لمدة أسبوع، وكانوا يغلقون عليها باب الشقة، وظلت تتنقل من مكان إلى آخر حتى عادت شقتها مرة أخرى، فاكتشفت أنهم سرقوا من شقتها كل شيء."بيضربوني وبيبهدلوني".. تبكي الأم وهي تتذكر قسوة أبناءها، وتقول: "كانوا بياخدوا مني التلفون ويضربوني، وبياخدوا مني حاجتي وبسكت عشان بخاف يضربوني، وكانوا بيحبسوني في الشقة، وفي مرة ابني مختار ضربني لغاية ما تبولت على نفسي"، ومرة أخرى أغلقوا عليها باب الشقة والشبابيك وكل المنافذ، وقالوا لها: "هنسيبك لغاية ما تموتي"، ولكن الجيران اتصلوا بالشرطة التي حضرت وفتحت الباب بالقوة، وحررت محضرًا ضدهم، وتم القبض على زوجة أحدهم، ولكن تدخل شقيقها وبعض الناس، وتنازلت عن المحضر.وأوضحت أن أولادها وبناتها أحضروا عقود بيع وطلبوا منها أن توقع عليها، وهددوها بالقتل إذا لم توقع عليها، فاضطرت أن توقع وتبصم عليها من كثرة الضرب الذي تعرضت له، ثم طردوها وقالوا لها: "منشوفش وشك تاني، ومالكيش عندنا بيوت، رغم أني كنت أنزف دمًا من كثرة الضرب".بكت الأم وقالت: "دول وحوش مش بني آدمين، وكل الناس بيكرهوهم، وأنا مش مسامحاهم لغاية يوم الموقف العظيم، وحرموني من كل حاجة، وأنا مش مسامحاهم، وطالبة حقوقي منهم، هما خدوا تعب 35 سنة من عمري، وكنت متوقعة يكونوا حنينين عليا، وعايزة الدولة تديني حقي، وحسبي الله ونعم الوكيل في عيالي".