Advertisements

بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت

يُنجب الإنسان أبناء بأمل أن يكونوا سندًا له في الحياة، خاصة عندما يتقدم به السن وتتجبر عليه الأيام، ولكن في بعض الحالات تنقلب الأوضاع، وبدلًا من أن يقسو الزمن على كبار السن، يتولى هذه المهمة الأبناء ويقسون على والديهم، وهذا ما حدث مع السيدة "عطيات محمد عبداللطيف"، التي تبلغ من العمر 63 عامًا، وتعيش في منطقة العمرانية بالجيزة.

5 أبناء تكاتفوا معًا واتفقوا فيما بينهم ليسرقوا والدتهم، وميراثها، ثم هددوها بالقتل إذا تحدثت عنهم، وبالفعل تجمعوا وضربوها وأجبروها على التوقيع على عقود بيع ممتلكاتها، ليتحقق المثل الشعبي القديم: "قلبى على ولدى انفطر وقلب ولدى عليا حجر".

انتقلت محررة "الفجر" إلى منطقة العمرانية لتتحدث مع الأم التي تحدثت بحسرة كبيرة على ما حدث لها.

"المشاكل بعد ما جوزي مات"، بإحساس بالحسرة والضيق، تبدأ السيدة "عطيات"، رواية ما تعرضت له على أيدي أبناءها الذين تعشمت بهم في الدنيا، وظنت أنهم سيكونوا سندًا لها في الحياة، ولكنهم تحولوا إلى خنجر مسموم انغرز في ظهرها، موضحة أنها لديها 3 بنات و3 أولاد، بينهم ابنة لا تعرف عنها وعن زوجها وأبنائها أي شيء، وهي ليست لها أي علاقة بالمشاكل التي تتعرض لها الأم مع باقي أشقاءها.

الأبناء يسرقون أموال أمهم

أنه بعد وفاة زوجها تخلى عنها أبناءها "ألفت وطه ومختار ومحمد وشيماء" وتركوها، وبعدها بدأوا يسرقون أموالها، واشتروا "شقق تمليك" وذهبوا ليعيشوا فيها، ورغم أنها طلبت منهم ألا يتركونها وحدها في المنزل إلا أنهم أصروا على الذهاب إلى شققهم الجديدة، بحجة أن الشقق الموجودة في المنزل "ضيقة"، وهذا أثر فيها وأصابها بالوحدة وكانت تتعرض لأزمات صحية ولا تجد من يقف إلى جوارها من أبنائها، وعندما أرادت أن تهددهم لكي يعودوا لها، وقالت لهم: "أنا هتجوز"، رد عليها ابنها طه وقال: "اتجوزي عشان كدة كدة محدش هيسأل فيكي"، وبعد ذلك سرقوا منها عقود ملكية الأرض والمنزل.

محضر وتهديد بالقتل

"إحنا هنقتلك".. وأضافت أنها ذهبت لكي تحرر محضرًا في القسم بالسرقة التي تعرضت لها، ولكن وهي في القسم اتصل بها ابنها طه، وهددوها بالقتل إذا ما أبلغت عنهم، فحررت المحضر دون أسماء، لافتة إلى أنه في مرة أخرى وجدت الباب يطرق في منتصف الليل، فرغم خوفها فتحت الباب، فوجدت ابنها "مختار" وقال لها: "أنا وألفت وطه سرقناكي عشان قولتي هتتجوزي، وفيه حاجات تاني سرقناها منك بس هتعرفيها في الوقت المناسب".

إغلاق شقة الأم

وتابعت أنهم اتصلوا بأخيها وقالوا له: "لو مجتش تاخدها هنقلتها"، وبعدها جاء شقيقها وتحدثوا معه، فأخذها أخيها ومكثت عنده 3 أيام، وبعد عودتها اكتشفت أنهم أغلقوا شقتها وطلبوا منها أن تمكث عند كل ابن فيهم لمدة أسبوع، وكانوا يغلقون عليها باب الشقة، وظلت تتنقل من مكان إلى آخر حتى عادت شقتها مرة أخرى، فاكتشفت أنهم سرقوا من شقتها كل شيء.

التعدي على الأم وحبسها في الشقة

"بيضربوني وبيبهدلوني".. تبكي الأم وهي تتذكر قسوة أبناءها، وتقول: "كانوا بياخدوا مني التلفون ويضربوني، وبياخدوا مني حاجتي وبسكت عشان بخاف يضربوني، وكانوا بيحبسوني في الشقة، وفي مرة ابني مختار ضربني لغاية ما تبولت على نفسي"، ومرة أخرى أغلقوا عليها باب الشقة والشبابيك وكل المنافذ، وقالوا لها: "هنسيبك لغاية ما تموتي"، ولكن الجيران اتصلوا بالشرطة التي حضرت وفتحت الباب بالقوة، وحررت محضرًا ضدهم، وتم القبض على زوجة أحدهم، ولكن تدخل شقيقها وبعض الناس، وتنازلت عن المحضر.

الاعتداء على الأم وإجبارها على التوقيع

وأوضحت أن أولادها وبناتها أحضروا عقود بيع وطلبوا منها أن توقع عليها، وهددوها بالقتل إذا لم توقع عليها، فاضطرت أن توقع وتبصم عليها من كثرة الضرب الذي تعرضت له، ثم طردوها وقالوا لها: "منشوفش وشك تاني، ومالكيش عندنا بيوت، رغم أني كنت أنزف دمًا من كثرة الضرب".

الأم: "دول وحوش"

بكت الأم وقالت: "دول وحوش مش بني آدمين، وكل الناس بيكرهوهم، وأنا مش مسامحاهم لغاية يوم الموقف العظيم، وحرموني من كل حاجة، وأنا مش مسامحاهم، وطالبة حقوقي منهم، هما خدوا تعب 35 سنة من عمري، وكنت متوقعة يكونوا حنينين عليا، وعايزة الدولة تديني حقي، وحسبي الله ونعم الوكيل في عيالي".
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)
بيعوها ممتلكاتها.. "الفجر" يحاور ضحية أبنائها بالعمرانية: وحوش وسرقوني (فيديو)

الكلمات المفتاحية

قهر الامهات قسوة الابناء اخبار مصر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

6 مليون دولار.. الأهلي يتلقى عرضا جديدا لبيع "الدبابة"

منذ أقل من ساعتين

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى فيوتشر إف سي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم "الأخطبوط" لهذه الأسباب

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. كواليس وتفاصيل جديدة في قضية الأسرة المذبوحة بـ"كفر الشيخ"

"ذبح مراته وأطفاله من الرقبة".. شاهد عيان يفجر مفاجأة عن الأسرة المذبوحة في كفر الشيخ

ماذا قال أحد أقارب الأسرة المذبوحة عن والد ضحايا كفر الشيخ؟ تفاصيل مثيرة للجدل

رئيس الزمالك يكشف تفاصيل مشاجرته مع سيدنين في النادي النهري

"مدثر".. حكاية اغتصاب رضيع سوداني بطريقة وحشية بأكتوبر.. ووالدته: "خايفة عليه لما يكبر"

الموت يغيب 4 صحفيين.. 24 ساعة صادمة في بلاط صاحبة الجلالة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

05:01 م

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

07:06 م

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

05:28 م

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements