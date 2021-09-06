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رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:01 م
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي موقف إدارة المارد الأحمر من التعاقد مع محمد بسام لاعب طلائع الجيش خلال الميركاتو الجاري.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن مدير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي حصل على توقيع بسام خلال الأيام القادمة لتدعيم حراسة المرمى في الموسم المقبل.
وأضاف، أن إدارة طلائع الجيش رفضت رحيل اللاعب بأي شكل رغم توقيعه للقلعة الحمراء وتمسكت ببقائه وابتعد عن حسابات الأهلي حتى هذه اللحظة.
ويحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.