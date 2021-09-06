رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي موقف إدارة المارد الأحمر من التعاقد مع محمد بسام لاعب طلائع الجيش خلال الميركاتو الجاري.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن مدير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي حصل على توقيع بسام خلال الأيام القادمة لتدعيم حراسة المرمى في الموسم المقبل.





وأضاف، أن إدارة طلائع الجيش رفضت رحيل اللاعب بأي شكل رغم توقيعه للقلعة الحمراء وتمسكت ببقائه وابتعد عن حسابات الأهلي حتى هذه اللحظة.





ويحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.