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رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:01 م
الشناوي
الشناوي
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي موقف إدارة المارد الأحمر من التعاقد مع محمد بسام لاعب طلائع الجيش خلال الميركاتو الجاري. 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن مدير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي حصل على توقيع بسام خلال الأيام القادمة لتدعيم حراسة المرمى في الموسم المقبل. 

وأضاف، أن إدارة طلائع الجيش رفضت رحيل اللاعب بأي شكل رغم توقيعه للقلعة الحمراء وتمسكت ببقائه وابتعد عن حسابات الأهلي حتى هذه اللحظة. 

ويحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.

الكلمات المفتاحية

محمد بسام محمد الشناوي الاهلي

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