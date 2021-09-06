قيدوهم وحبسوهم بالإجبار.. الأمن يداهم مصحة لعلاج الإدمان بأكتوبر

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط القائمين على إدارة مركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم إستهداف الفيلا المُشار إليها وضبط المتهم المذكور، والقائمين على إدارتها وتبين أنهم 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، كما تبين وجود (80) شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال (6 أشخاص) من النزلاء أقروا بإحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، والتعدي عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان.



وأسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية – عدد من عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – مجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء ).



كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية)، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد.



كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.