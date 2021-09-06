محافظ الفيوم يبحث مع ممثلي أمانة المرأة سبل التعاون المشترك

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع ممثلي أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، سبل التعاون المشترك في المجالين الخدمي والتنموي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والسيدة ياسمين أبوطالب عضو مجلس النواب، والدكتورة دينا الحادقة أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، والسيدات مروة عليوة أمين مساعد الحزب، وشيرين أحمد، ورانيا أحمد شعبان وأميرة الشيخ أعضاء هيئة المكتب لأمانة المرأة.



أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول مناقشة أعمال تطوير منطقة السواقي، وكذا الترويج السياحي للمحافظة داخليًا وخارجيًا، وإقامة مهرجان تونس للخزف والفخار، حيث أكد المحافظ على إقامة المهرجان في موعدة الشهر القادم، كما تناول اللقاء رؤية ومقترحات أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، للتعاون والمساندة في الارتقاء بعدد من القطاعات ومنها برامج محو الأمية وتعليم الكبار، والحد من الزواج المبكر والطلاق، بعقد ندوات توعوية للمقبلين على الزواج وذويهم.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا، مشاركة أمانة المرأة في توفير الاستشارات القانونية المجانية لغير القادرات من السيدات، والعمل على التعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بتنظيم قوافل طبية للكشف عن أورام الكبد وأورام عنق الرحم، إضافة لتوفير التدريب اللازم لطلاب التعليم المزدوج والفني بعدد من المصانع، وتنظيم معارض للحرف اليدوية وتعليم الفتيات لتلك الحرف، فضلًا عن المشاركة في التعريف بأهمية المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "حياة كريمة".



وأكد محافظ الفيوم، على أهمية التعاون البناء والمثمر مع مختلف الجهات للعمل من خلال الفريق الواحد، للارتقاء بالقطاعين الخدمي والتنموي على أرض المحافظة، مشيدًا بالأفكار والرؤى التى تم عرضها من خلال مسئولي أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، لافتًا إلى أهمية تنفيذ تلك الأفكار على أرض الواقع بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.



ووجه محافظ الفيوم بعقد اجتماعات تنسيقية نوعية بين مسئولي المديريات والجهات المعنية ومسئولي أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري خلال الأسبوع القادم، لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ الأفكار والرؤى المطروحة باللقاء، مؤكدًا على التنسيق مع مسئولي التضامن الاجتماعي ووحدة تمكين المرأة وفرع المجلس القومي للمرأة خلال تنفيذ الندوات التوعوية بمخاطر الزواج المبكر والحد من الطلاق، فضلًا عن التنسيق مع مسئولي مديرية الصحة وجامعة الفيوم خلال تنظيم القوافل الطبية للكشف عن أورام الكبد وأورام عنق الرحم.



وأشار المحافظ، إلى أنه يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، بمدينة الفيوم كمشروع تطوير منطقة السواقي بالتعاون مع القوات المسلحة، بجانب رفع كفاءة وتطوير حديقة المدينة، والاستغلال الأمثل لاستاد الفيوم الرياضى من خلال شركة "استادات" بالإضافة للمشروع الخدمى الترفيهى التكاملي بجوار الحديقة الدولية، إضافة للحديقة العامة بحي الجون، وغيرها من المشروعات التى يتم تنفيذها بالشراكة مع العديد من الجهات ولا تكلف المحافظة شيئًا، وتعد متنفسًا لأهالي الفيوم وتوفر عائدًا اقتصاديًا للمحافظة فضلًا عن فرص العمل للشباب.



ومن جهته أكد نائب محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة للترويج السياحي، وتنظيم معارض الحرف اليدوية بالعديد من النوادي بمختلف المحافظات، لافتًا إلى أنه تم تنظيم 3 معارض للحرف اليدوية والأعمال التراثية للقرى المنتجة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.



وأضاف نائب المحافظ أن الهدف من تلك المعرض التسويق لمنتجات القرى المنتجة، والترويج السياحي للمحافظة، والعمل على الاستغلال الأمثل للميزات النسبية لإقليم الفيوم، والارتقاء بالصناعات والحرف المستوحاة من البيئة الفيومية.