أماكن شاغرة في كليات المرحلة الثالثة "تعرف عليها"

كليات المرحلة الثالثة .. كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة التنسيق بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية.





كليات المرحلة الثالثة





وأكد وزير التعليم العالي وجود بعض أماكن في كليات المرحلة الثالثة منها الزراعة لشعبة رياضة، وكليات التربية تعليم ابتدائى وكليات التربية شعبة طفولة وكليات الحقوق انتظام وانتساب وكليات التربية النوعية وكليات الآدب انتظام وانتساب وكليات السياحة والفنادق.





كليات المرحلة الثالثة والأماكن الشاغرة





وأوضح عبدالغفار أن كليات المرحلة الثالثة التي بها أماكن شاغرة للطلاب تضم المعاهد الفنية للتمريض وكليات التربية الرياضية وكليات التربية النوعية موسيقة وفنية وكليات التربية الفنية والتربية الموسيقية والكليات التكنولوجية والمعاهد العليا والمتوسطة.





أماكن شاغرة في كليات المرحلة الثالثة





ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أنه أن بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك يستلزم أن يكون الطالب اجتاز اختبارات القدرات وتنضم بعضها إلى كليات المرحلة الثالثة.





كليات المرحلة الثالثة وإعلان تنسيق المرحلة الثانية





وانتهت عمليات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق ، مساء أمس الأحد، حيث تم غلق موقع التنسيق الإلكترونى ، وأعلنت نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الاثنين، على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى المقرر عقده ظهرا.





كليات المرحلة الثالثة والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية





يُذكر أن وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية عند 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى للشعب العلمية بإحمالى 186618 طالبا، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5 لأقل من 269.5 درجة بإحمالى 56404 طالب، وبإجمالى عدد طلاب المرحلة للشعبتين العلمية والأدبية 243022 طالبا، وسط ترقب من قبل طلاب المرحلة الثالثة عن كليات المرحلة الثالثة التي يوجد بها أماكن شاغرة.



