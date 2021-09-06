ضربة موجعة لتشيلسي.. لوكاكو يكشف تفاصيل إصابته

أكد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، أنه يُعاني من مشكلة على مستوى الفخذ، وسيخضع لفحص طبي قبل العودة إلى صفوف فريقه.





وشارك لوكاكو مع منتخب بلاده بلجيكا، في مباراتين، حيث سجل هدفين في فوز المنتخب على إستوينا بنتيجة (5-2)، وسجل هدفًا خلال الفوز بنتيجة (3-0) على التشيك أمس الأحد.





ومن المقرر أن يغيب مهاجم تشيلسي عن المواجهة الثالثة لبلجيكا ضد روسيا البيضاء، الأربعاء المقبل، بداعي الإيقاف، وسيعود إلى لندن، حيث يستعد تشيلسي لمواجهة أستون فيلا السبت المقبل، بالبريميرليج.





وقال لوكاكو، خلال تصريحاته لشبكة "HLN" البلجيكية: "أعاني من مشكلة بسيطة، وسأجري فحصًا في الفخذ أولا".





وأضاف: "لقد كنت أعاني من مشكلة صغيرة لفترة من الوقت، وبعد انتهاء الفحص سأعود إلى تشيلسي".





ومثل لوكاكو البلوز في ولايته الثانية هذا الصيف، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني.