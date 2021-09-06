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محافظ الخرج يلتقي برئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة اليوم، بصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية .
ورحب الماضي بسمو رئيس مجلس إدارة الجمعية والوفد المرافق، مشيداً بجهود الجمعية في دعم هذه الفئة الغالية على الجميع، متمنياً لهم التوفيق.
واستمع محافظ الخرج لشرح عن الخدمات التي تقدمها الجمعية، والنتائج الإيجابية التي حققتها في مسيرتها منذ تأسيسها، والخدمات التي تقدم لأطفال التوحد وأسرهم في مدينة السيح ومراكز وقرى الخرج.
وبحثت خلال اللقاء الموضوعات التي تهم عمل فرع الجمعية بالمحافظة وسبل دعم الجهات الحكومية للفرع.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون للجمعية مع الغرفة التجارية الصناعية بالخرج، ومثلها رئيس مجلس إدارة الغرفة عماش الدفين، وتوقيع اتفاقية مع مكتب الضمان الاجتماعي بالخرج، ومثله مدير المكتب فايز المطيري، وتوقيع اتفاقية مع مستشفى الملك خالد ومثله مدير المستشفى فهد الممخور .
وفي نهاية اللقاء قدم سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية درعاً تكريمياً لرجل الأعمال عبدالله بن صالح العسكر نظير جهوده في دعم أعمال وبرامج الجمعية .

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