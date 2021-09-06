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وديا.. منتخب السويس يفوز على الحمام بخماسية نظيفة

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل


حقق الفريق الأول بنادى منتخب السويس بقيادة سعد فاروق فوز كبير على نظيرة فريق الحمام وديا بخماسية نظيفة ضمن استعدادات الفريق لمنافسات دورى القسم الثانى.

وحيث أحرز أهداف منتخب السويس كلا من ، مصطفي حافظ، حازم مدحت، باسم عادل، محمد كريسبو، جيروم.

يذكر أن منتخب السويس حاليا داخل معسكر مغلق بمدينة الاسكندرية للوقوف على لاعبي القائمة الثانية ويخوض خلال المعسكر اربع من المباريات ودية، خاض منتخب السويس مباراة ودية قبل المعسكر أمام نادى بروسيا مصر وإنتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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