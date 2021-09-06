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مسؤول روسي يدعم إنشاء مسار بديلا لقناة السويس وطريق الحرير

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
وكالات
أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، عن تأييده لمبادرة إنشاء "مسار الأرز" الذي من المخطط يمتد عبر منطقة سيبيريا ليصبح بديلا لطريق الحرير الصيني وقناة السويس المصرية.

وقال "شويجو"، في حديث لقناة "RBC" الروسية نشر صباح الاثنين: "كانت سيبيريا منذ زمن طويل جزءا من طريق الحرير الكبير... يجب إنشاء مسار الأرز الحديث ليكون طريقا آمنا وفعالا بين أوروبا والصين".

وأضاف "شويجو": "تبلورت ضرورة إنشاء مثل هذا الممر الآمن للنقل بشكل واضح منذ فترة طويلة، وخاصة عند استذكار الأحداث الأخيرة المتعلقة بانسداد قناة السويس وهجمات القراصنة وكذلك الأوضاع الراهنة في أفغانستان".

وتابع: "هذا الأمر مهم كذلك لتدفقات النقل الدولية. كما يمثل مسار الأرز أهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا باعتباره فرصة للاندماج في شبكات الإنتاج العالمية بين أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأوضح "شويجو" أن مراكز الإنتاج في سيبيريا التي سيكون لها إمكانية الوصول إلى "مسار الأرز" ستمنح قدرة لنقل المواد والمكونات بين أطراف الشبكات الإنتاجية.

وأشار في هذا السياق إلى ضرورة تحديث السكك الحديدية العابرة لسيبيريا وتحويلها إلى الجر الكهربائي أو الغاز الطبيعي المسال وبناء المسارين الرئيسيين الثاني والثالث والجسور والأنفاق اللازمة، وختم بالقول: "هذا مشروع صعب لكنه مهم للغاية".   

وتقدم الملياردير الروسي، أوليغ ديريباسكا، بمشروع لإنشاء مسار نقل جديد عبر سيبيريا وصفه بالبديل لقناة السويس المصرية. 

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