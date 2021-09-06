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صفقة تبادلية مرتقبة بين توتنهام وميلان

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن توتنهام الإنجليزي يخطط لعقد صفقة تبادلية مع ميلان الإيطالي خلال فترة سوق الانتقالات المقبلة.

وأفادت موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن توتنهام يرغب في التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه البالغ من العمر 24 عاماً الذي لم يجدد عقده بعد.

وأكدت الموقع الإيطالي أن توتنهام يطمح في التعاقد مع كيسيه عن طريق صفقة تبادلية ينتقل بموجبها النجم الفرنسي تانجي ندومبيلي إلى ميلان.

وأشارت الموقع الإيطالي إلى أن كيسيه ينتهي عقده مع ميلان عقب نهاية الموسم الحالي.

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