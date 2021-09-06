أسعار النفط تواصل الهبوط خلال التعاملات





واصلت أسعار النفط هبوطها اليوم الاثنين بعد أن خفضت المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر في العالم، أسعار الخام لآسيا في مطلع الأسبوع مما يشير إلى توافر المعروض بشكل جيد في الأسواق العالمية.





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني 57 سنتا أو 0.8% إلى 72.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أكتوبر تشرين الأول 68.73 دولار للبرميل منخفضا 56 سنتا أو 0.8%.





هذا وأخطرت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط العملاء في بيان يوم الأحد بأنها ستخفض أسعار أكتوبر تشرين الأول لجميع أنواع الخام المباعة إلى آسيا ، أكبر منطقة شراء لها ، بما لا يقل عن دولار واحد للبرميل.





وأشار استطلاع أجرته رويترز بين شركات التكرير الآسيوية إلى أن تخفيضات الأسعار كانت أكبر مما كان متوقعا.