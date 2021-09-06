Advertisements

تسجيل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
الفجر
أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 583 وفاة و27579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبينت الإحصاءات أن العدد الإجمالي للمصابين في إيران بلغ 5.156.986، أما إجمالي الوفيات فبلغ 111257 حالة. هذا ويبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن 4.394.083، فيما لا يزال هناك 7628 مريضا بكوفيد بحالة حرجة في العناية المركزة

ويبلغ اجمالي اللقاحات الموزعة حتى اليوم في البلاد 29.453.444 جرعة، وعد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 19.620.596 شخصا، وعدد الذين تلقوا جرعتين 9.832.848 شخصا.

أخبار تهمك

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن رسالة عبد الله السعيد للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم "الأخطبوط" لهذه الأسباب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 10 ساعات

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 5 ساعات

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 7 ساعات

6 مليون دولار.. الأهلي يتلقى عرضا جديدا لبيع "الدبابة"

منذ أقل من ساعتين

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى فيوتشر إف سي

منذ ساعتين و 18 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

05:01 م

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

07:06 م

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

05:28 م

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements