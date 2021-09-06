ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022
يواجه منتخب مصر الأول نظيره منتخب ليبيا، يوم السادس من شهر
أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس
العالم 2022.
وأقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا،
تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة
العاصمة.
ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس
العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة
والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب
والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.
ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا
وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.
وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الأنجولي، بهدف نظيف، في
الجولة الأولى من عمر التصفيات، وتعادل في الجولة الثانية أمام الجابون بهدف لكل
منهما.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، يوم السادس
من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر
2022.
وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره ليبيا عبر قناة أون تايم
سبورتس، حيث أكدت عبر موقعها الرسمي إنها ستذيع مباريات منتخب مصر بالكامل في
التصفيات سواء تلك التي تقام داخل مصر أو خارجها.
ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة ليبيا:
مصر.. 4 نقاط.
ليبيا.. 3 نقاط.
الجابون.. نقطة واحدة.
أنجولا.. لا شيء من النقاط.