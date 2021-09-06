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ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 

يواجه منتخب مصر الأول نظيره منتخب ليبيا، يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

وأقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا، تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة.

 

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

 

ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.

 

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الأنجولي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من عمر التصفيات، وتعادل في الجولة الثانية أمام الجابون بهدف لكل منهما.

 

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

 

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره ليبيا عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث أكدت عبر موقعها الرسمي إنها ستذيع مباريات منتخب مصر بالكامل في التصفيات سواء تلك التي تقام داخل مصر أو خارجها.

 

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة ليبيا:

 

مصر.. 4 نقاط.

 

ليبيا.. 3 نقاط.

 

الجابون.. نقطة واحدة.

 

أنجولا.. لا شيء من النقاط.

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