هيفاء وهبي تتألق بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

شاركت النجمة هيفاء وهبي جمهورها بصور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "وهبي" وهي ترتدي فستان باللون الأحمر مكشوف الظهر، ووضعت شال تايجر على كتفها، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب الجمهور، وعلقت على الصورة قائلة:"هاي".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.