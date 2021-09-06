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لبنان يطلب مساعدات عاجلة من الاتحاد الأوروبي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
د ب أ
طالبت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات عاجلة للبنان.

واستقبلت الوزيرة عكر اليوم الإثنين، بحسب بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: "وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة نائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي بيدرو ماركيز ورئيسة الوفد البرلماني للعلاقات مع دول المشرق في المجموعة النائب إيزابيل سانتوس وأعضاء في البرلمان".

وطالبت الوزيرة عكر "الوفد بضرورة دعم لبنان بشكل عاجل بالمساعدات الإنسانية والتربوية في ظل الظروف الراهنة". 

وتناول الجانبان "الأوضاع في لبنان ومسألة الانتحابات النيابية للعام 2022، لاسيما انتخابات المغتربين". 

كما تطرق الطرفان "إلى موضوع النزوح السوري وضرورة زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للبلدان المضيفة ومنها لبنان".

ويذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أسوأ أزمة مالية واقتصادية وضعته ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية وربما إحدى أشد 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي. وأدت هذه الأزمة إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 74%، ووضعت العام الدراسي المقبل على المحك. 

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