الحكم بسجن المعارضة كوليسنيكوفا في بيلاروس 11 عاماً

قضت محكمة في بيلاروس، اليوم الاثنين، بسجن ماريا كولينسيكوفا التي تعد بين أبرز شخصيات المعارضة، أحد عشر عاماً، بعدما قادت مظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو العام الماضي.





وفي تعبير عن التحدي، ابتسمت كوليسنيكوفا ورسمت إشارة قلب بيديها خلال جلسة المحكمة في مينسك، حيث حكم أيضاً على محاميها والناشط المعارض ماكسيم زناك بالسجن عشر سنوات.





واتّهمتهما السلطات خلال المحاكمة التي كانت جلساتها مغلقة بانتهاك الأمن القومي والتآمر للاستيلاء على السلطة.





وكوليسنيكوفا هي القائدة البارزة الوحيدة لاحتجاجات العام الماضي غير المسبوقة التي لا تزال في بيلاروس، حيث لا تزال محتجزة منذ عام، بعدما قاومت محاولة لترحيلها قسراً عبر تمزيق جواز سفرها.





وينفّذ لوكاشنكو، الذي يتولى السلطة منذ العام 1994، حملة أمنية ضد المعارضة منذ الاحتجاجات التي اندلعت عندما أعلن فوزه في انتخابات متنازع عليها.





وأظهر تسجيل مصوّر من داخل قاعة المحكمة كوليسنيكوفا ومحاميها مكبّلين ومبتسمين داخل قفص الاتهام.





ورسمت كوليسنيكوفا التي وضعت على شفتيها أحمر الشفاه الداكن الذي تشتهر به وارتدت فستانا أسود اللون، إشارة قلب بيديها، وهو أمر قامت به مراراً خلال مسيرات المعارضة.





وتحدّث زناك، الذي وقف إلى جانبها، بشكل ساخر وكأنه يدعو جمهوراً لحضور عرض مسرحي قائلاً "سعداء برؤيتكم أيها المتفرّجون الأعزاء".





ووصفت ألمانيا الحكم بأنه "غير مبرر" فيما دانه الاتحاد ال أوروبي واعتبره "ازدراء صارخ" لحقوق الإنسان.

ورأت فيه بريطانيا "اعتداء على المدافعين عن الديموقراطية والحرية".





بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية بأنه "مصمم للقضاء على تطلعات" جيل من البيلاروسيين.





وتحوّلت كوليسنيكوفا والتي كانت عازفة ناي في الأوركسترا السمفونية البيلاروسية إلى رمز للحراك الاحتجاجي في البلاد.