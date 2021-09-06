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كواليس 45 دقيقة من الرعب والنار في عقار تسكن به ميرفت أمين

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
في تمام الساعة العاشرة، من صباح اليوم الإثنين، كانت قوات الدفاع المدني بالجيزة على موعد مع ألسنة لهب أكلت الأخضر واليابس، بمنطقة العجوزة وسط المحافظة.

تلاحظ لسكان شارع وادي النيل، في الصباح تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من العقار رقم 14 مكون من 10 طوابق، وتحديدا، بوحدة سكنية بالطابق السادس مستخدمة شركة للإنتاج والدعاية.

حاول قاطنو العقار، محاصرة ألسنة اللهب في بادئ الأمر، بواسطة "طفايات الحرائق"، والمياة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، ليجري أحد الأهالي مكالمة هاتفية بشرطة النجدة للإبلاغ عن الحريق.

مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بالعقار المشار إليه.

سرعان ما دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 7 سيارات إطفاء + 3 خزانات مياة إستراتيجية سعة (8، 35 طن).

فور وصول القوات إلى موقع الحريق، تم التنبيه على الأهالي بالصعود أعلى سطح العقار لضمان سلامتهم، وخوفًا على أرواحهم.


بدأت القوات في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق حيت تم فرد سلم هيدروليكي لإخماد الحريق من الخارج، ومن ثم مد خطوط إطفاء عبر سلم العقار الداخلي وصولا للشقة المشار إليها، لإخماد ألسنة اللهب.

على مدار 45 دقيقة تصدت القوات لألسنة اللهب، حتى نجحوا في محاصرتها، وإخماد الحريق، قبل أن يجروا عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

سرعة وصول القوات نجحت في إنقاذ 3 موظفين بالشركة من الموت وتقديم جهاز تنفس لأحدهم قبل نزوله إلى سيارة الإسعاف، فيما فارق رابع الحياة إثر تعرضه للاختناق جراء الحريق.

معاينة قوات الدفاع المدني بينت إلى أن الشركة محل الحريق مكونة من 12 غرفة، ونشوب الحريق إثر حدوث ماس كهربائي، فيما أشارت المعاينة أن الموظف المتوفي كان مستغرقا في النوم وقت اندلاع النيران، ما تسبب في وفاته.. "الجثة سليمة".

لتنجح القوات في إنقاذ أحد السكان من أعلى سطح العقار بواسطة سلم هيدروليكي، وكان من بين هؤلاء السكان الفنانة ميرفت أمين التي تقطن بالطابق الرابع، ليتفاجأ الأهالي بتعرضها لصدمة عصبية من المشهد المأساوي، وتصاعد ألسنة اللهب، خاصةً بعد وفاة أحد الموظفين خنقًا إثر الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
كواليس 45 دقيقة من الرعب والنار في عقار تسكن به ميرفت أمين
كواليس 45 دقيقة من الرعب والنار في عقار تسكن به ميرفت أمين
كواليس 45 دقيقة من الرعب والنار في عقار تسكن به ميرفت أمين
كواليس 45 دقيقة من الرعب والنار في عقار تسكن به ميرفت أمين

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ميرفت أمين عقار حريق المهندسين

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