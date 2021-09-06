تعادل الداخلية وبلدية المحلة استعدادا للموسم الجديد





تعادل فريق الداخلية بقيادة سيد عيد مع فريق بلدية المحلة بقيادة حسن موسى بهدف لكل فريق، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.



وجاء هدف بلدية المحلة عن طريق اللاعب أحمد هريسة، فيما سجل محمود عبدالحكيم لاعب الداخلية هدف التعادل.



وكان فريق الداخلية خاض أولي تجاربه الودية أمام الفريق الكويتي وفاز يهدفين مقابل هدف، وفي ثاني المباريات الودية أمام فريق العبور، والتي انتهت بهزيمة الداخلية هدفين مقابل هدف، وتعادل في ثالث الوديات أمام فريق حرس الحدود بدون أهداف، وفي رابع الوديات تعادل إيجابيا مع فريق بنها بهدف لكل منهما .