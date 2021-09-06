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نانسي عجرم برفقة والدتها في أحدث ظهور
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:03 م
منار داود
نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لها برفقة والدتها في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "نانسي" مع والدتها من حفل زفاف شقيقها مرتدية فستان سواريه باللون البينك،وعلقت على الصورة قائلة:"إمي" مما أثار إعجاب الجمهور.
يذكر أن آخر آعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنية سلامات وحققت نسبة مشاهدة كبيرة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وظهرت "نانسي" مع والدتها من حفل زفاف شقيقها مرتدية فستان سواريه باللون البينك،وعلقت على الصورة قائلة:"إمي" مما أثار إعجاب الجمهور.
يذكر أن آخر آعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنية سلامات وحققت نسبة مشاهدة كبيرة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.