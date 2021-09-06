نانسي عجرم برفقة والدتها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لها برفقة والدتها في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "نانسي" مع والدتها من حفل زفاف شقيقها مرتدية فستان سواريه باللون البينك،وعلقت على الصورة قائلة:"إمي" مما أثار إعجاب الجمهور.



يذكر أن آخر آعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنية سلامات وحققت نسبة مشاهدة كبيرة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.