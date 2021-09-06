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الأسهم الأوروبية تغلق قرب مستوى قياسي مرتفع بقيادة قطاع التكنولوجيا

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر

صعدت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين لتغلق قرب مستويات قياسية، تقودها أسهم التكنولوجيا التي قفزت لأعلى مستوى لها هذا العام بينما أشارت قفزة في طلبيات المصانع الألمانية إلى تحسن في الطلب العالمي وعززت المعنويات.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 475.19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في 13 أغسطس آب.

لكن أحجام التداول كانت مكبوتة طوال الجلسة بسبب إغلاق الأسواق الأميركية في عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وبعد أن سجل المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا في بورصة وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الجمعة، قفزت أسهم التكنولوجيا الأوروبية 1.7 بالمئة في جلسة اليوم لتسجل ذروتها حتى الآن في 2021 وأعلى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2000 .

وارتفع المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية واحدا بالمئة بعد زيادة في طلبيات المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا في يوليو تموز أعطت دفعة للمعنويات.

ويركز المستثمرون أيضا على اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع بينما يدعو بعض صانعي السياسة النقدية لتقليل مشترياته من السندات وسط زيادة في التضخم وتماسك النمو في منطقة اليورو.  

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