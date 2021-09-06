موجز البرلمان| إشادات بإنجازات صندوق "تحيا مصر" خلال الفترة الماضية

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب، كان أبرزها إشادات واسعة بالخدمات الذي يقدمها صندوق "تحيا مصر".





ونستعرض أهم ما جاء من أنباء تخص مجلسي النواب والشيوخ بنشرة "موجز البرلمان"، في التالي:

رئيس "النواب" لنظيره النمساوي: مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة

برلماني يطالب بإعادة النظر في مواد الاستثمار بقانون الرياضة

نائبة بالشيوخ: إعفاءات الجمارك في اللائحة الجديدة أكثر مرونة في التطبيق

برلمانية: صندوق "تحيا مصر" أحدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر

برلماني: صندوق تحيا مصر نقطة تحول كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية