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موجز البرلمان| إشادات بإنجازات صندوق "تحيا مصر" خلال الفترة الماضية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب، كان أبرزها إشادات واسعة بالخدمات الذي يقدمها صندوق "تحيا مصر".

ونستعرض أهم ما جاء من أنباء تخص مجلسي النواب والشيوخ بنشرة "موجز البرلمان"، في التالي:

رئيس "النواب" لنظيره النمساوي: مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة

التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلمانى المرافق له، وولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان النمساوى، اليوم الإثنين، وذلك فى أولى فعاليات المشاركة فى أعمال المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات.. لمتابعة القراءة اضغط هنا


برلماني يطالب بإعادة النظر في مواد الاستثمار بقانون الرياضة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن الاستثمار الرياضي.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

نائبة بالشيوخ: إعفاءات الجمارك في اللائحة الجديدة أكثر مرونة في التطبيق

أشادت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بقرار وزارة المالية الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، والذي بدأ العمل بها منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.. لمتابعة القراءة اضغط هنا


برلمانية: صندوق "تحيا مصر" أحدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن صندوق "تحيا مصر" تأسس لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية وعاجلة للقضايا الاجتماعية التي تؤرق حياة فئات كادحة وكبيرة من المصريين.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

برلماني: صندوق تحيا مصر نقطة تحول كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية

قال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن "صندوق تحيا مصر" تحول من مجرد فكرة كانت قائمة على دعم ومساندة الدولة فى خطتها لتنفيذ حزمة برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

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