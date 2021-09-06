عرض جديد لضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

تلقى النادي الأهلي عرضًا من أحد الأندية الصاعدة للدوري الممتاز من أجل التعاقد مع رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولم يُشارك ربيعة بصفة أساسية مع الفريق الأحمر في الموسم المنقضي وشارك على فترات متفاوتة مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وتنتظر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عودة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر لحسم ملف رحيل اللاعب من عدمه والرد على العرض.

وتعاقد الأهلي مع الرباعي كريم فؤاد ولويس ميكيسيوني وبيرسي تاو وحسام حسن لتدعيم صفوفه بناء على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.