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عرض جديد لضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:05 م
علي نبوي
تلقى النادي الأهلي عرضًا من أحد الأندية الصاعدة للدوري
الممتاز من أجل التعاقد مع رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي
الجاري.
ولم يُشارك ربيعة بصفة أساسية مع الفريق الأحمر في الموسم
المنقضي وشارك على فترات متفاوتة مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
وتنتظر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عودة بيتسو موسيماني
المدير الفني للفريق الأحمر لحسم ملف رحيل اللاعب من عدمه والرد على العرض.
وتعاقد الأهلي مع الرباعي كريم فؤاد ولويس ميكيسيوني وبيرسي
تاو وحسام حسن لتدعيم صفوفه بناء على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.