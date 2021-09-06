طبيب نفسي تكشف عيوب الزواج "الفرفوش" (فيديو)

قالت الدكتورة نورهان النجار، استشاري الصحة النفسية، إن الزواج "الفرفوش" وهو أكثر الأنواع المرغوبة لدى السيدات، بسبب أن الدنيا مليئة بالكآبة، ولذلك الزوجة تبحث عن الزوج الذي يتميز بخفة الدم، ولكن يعيب هذا النوع وجود ضحك في كل المواقف.



وتابعت "النجار"، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة، وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج "الستات عايزة إيه"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الإثنين، ان الزوجة يجب أن تتعامل بحسم مع الزوج "الفرفوش" في بعض المواقف، ولا تتحول إلى شخصية كئيبة، ولكن الزوجة قبل أن تتحدث مع هذا النوع يجب ان تمهد له من خلال الابتسامة والكلمة الحلوة، معقبة:" ابدئي بضحكة بسيطة، وبعد كده قولي المشكلة اللي عندك، الزوج الفرفوش شخصية لا تأخذ كل الأمور بجدية"



وأضافت أن الزوجة عليها أن تبحث عن الوقت المناسب للحديث مع الزوج، معقبة: "ستات زمان كانوا شاطرين في اختيار الطريقة والوقت المناسب للحديث مع الزواج، ما ينفعش اتحدث مع الزوج، وهو مضايق"



