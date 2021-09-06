طبيبة نفسية: الزوج "النحنوح" غير جدير بالثقة

قالت الدكتورة نورهان النجار، استشاري الصحة النفسية، إن هناك زوج "رومانسي" مماثل لشخصية "سومة العاشق"، وعندما يؤفر في مشاعره يتم وصفه بالـ "نحنوح"، مشيرة إلى أن هناك رومانسية صحية وطبيعية، وهناك رومانسية الزوج "النحنوح" لا تعتبر مصدر ثقة، ويتم وصفه بالـ " الواد الطري" على حد تعبيرها.



وتابعت "النجار"، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة، وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج "الستات عايزة إيه"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الإثنين، أن الزوج "النحنوح" قد يكون مفتقد للحنان والرومانسية، ولهذا يقوم بإظهار مشاعره بأكبر صورة ممكنة، معقبة:" لو الزوج النحنوح مع زوجته في الخارج بيفضل يحب فيها أمام الناس"



وتابعت أن الزوج "النحنوح" حساس جدًا، ويظهر مشاعره بهدف إسعاد زوجته، وعندما يرى زوجته غير سعيدة يعمل على تعديل سلوكه تجاهها.



