بعد حادث سيدة ورضيعتها.. مصرع طفل دهسا أسفل حفار بطريق المريوطية

لم يمر سوى أيام على حادث مأساوي راحت ضحيته ربة منزل وطفلتها دهسًا أسفل حفار بمركز البدرشين حتى تكرر الأمر مرة أخرى لكن تلك المرة الضحية طفل، لم يتجاوز الـ 12 عامًا من عمره.



تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب بورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق المريوطية ووجود متوفي.



تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة جنوب الجيزة، توصلت إلى أنه أثناء سير طفل يبلغ من العمر 12 سنة، يعمل في بيع العصائر صدمه حفار "كبشة الحفار" ليلقى مصرعه في الحال.



وتحفظت قوات الشرطة بقيادة الرائد أحمد يسري رئيس مباحث أبو النمرس على السائق الذي نفى تعمده "مكنش قصدي اموته.. ده عمره".



تم إيداع الجثة المشرحة تحت تصر النيابة العامة تمهيدا للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.