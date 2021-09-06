موسيماني يحسم مصير الراحلين عن الأهلي

يحسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف الراحلين عن الفريق الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة وعقب عودته من جنوب إفريقيا.

ويعود المدرب الجنوب إفريقي من جنوب إفريقيا غدًا الثلاثاء بعد قضاء الإجازة هناك مع أسرته.

وكان موسيماني قد منح لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بعد نهاية بطولة الدوري الممتاز.

ويعقد موسيماني جلسة مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التي يرأسها محسن صالح لحسم ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد تعاقد مع ٤ صفقات بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي الحالي حيث ضم كلًا من كريم فؤاد ولوي ميكيسيوني وبيرسي تاو وحسام حسن.