استشاري: البعض يرى فكرة الذهاب للطبيب النفسي عيب (فيديو)

قال الدكتور محمد صفي الدين، المعد والاستشاري النفسي الحياتي، إن البعض كان يرى أن فكرة الذهاب لطبيب نفسي أو معد نفسي أمر "عيب" على حد تعبيره، ولكن مؤخرًا ثقافة الناس بدأت تتغير، لافتَا إلى أن عمله هدفه تعديل السلوك والفكر، ولا يقوم بصرف الادوية على الإطلاق.





وتابع "صفي الدين"، خلال حواره مع الإعلاميان هشام إسماعيل وليلى عز العرب، ببرنامج يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الإثنين، أنه يعمل على إعداد النشأ الصغير على الدراسة سواء داخل مصر او خارج مصر، من خلال مخاطبة الجامعات في الخارج، وتوفير كل ما يريده الطالب من الناحية النفسية.





وأضاف أنه ليس متفرد في مجال الإعداد النفسي، ولكن هناك الكثير يعمل في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن في الاساس مؤهله تربية رياضية، ولكنه تخصص في المجال النفسي من خلال الحصول على العديد من الورش التدريبية في الخارج.