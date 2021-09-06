Advertisements

وزير المالية: بفضل الله ما زالنا مسيطرين على التضخم

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أزمة كورونا اثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى ان تأثر الاقتصاد المصري الازمة أقل كثير من كافة دول العالم، معقبًا: " بفضل الله ما زالنا مسيطرين على التضخم، ومعدلات النمو وصلت لـ 3.3% في ظل انكماش الاقتصاد العالمي، ده نعمة كبيرة من عند ربنا".

وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الجميع يشيد بصلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل مع أزمة كورونا، مضيفًا أن السيطرة على الازمة وتوفير السلع في الأسواق ليس سهلًا.

وأضاف أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على العودة إلى ما قبل أزمة كورونا، معقبًا:" مصر من الدول القليلة اللي تقدر ترجع إلى ما قبل كورونا سريعًا، وهذا من نعم الله علينا"

الكلمات المفتاحية

وزير المالية وزارة المالية مصر محمد معيط اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ يوم

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك لضم صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم مصير الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة بشأن الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

6 مليون دولار.. الأهلي يتلقى عرضا جديدا لبيع "الدبابة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يختار بديل حسام البدري

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يتحدى إدارة الزمالك ويرفض ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 7 ساعات

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى "البدري"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"النقد الدولي": 2% معدل نمو الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا

"المالية" توضح أسباب تثبيت التصنيف السيادي لمصر عند "B"

إنفوجرافيك.. مصر الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية 2020

زياد بهاد الدين: السياسية الانكماشية الآن أشبه بالانتحار الاقتصادي

رفع تقديراته للنمو الاقتصادي.. شهادة جديدة من "النقد الدولي" بأهمية مشروعات مصر التنموية

مؤسسات عالمية تكشف مفاجآت النمو الاقتصادي في مصر.. هذا ما قالته

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

08:01 م

تطورات جديدة بشأن الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

09:00 م

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر (صورة)

07:06 م

خاص.. رد فعل حسام البدري بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements