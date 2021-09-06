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آخر تطورات حالة بيليه الصحية

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
وكالات

 

أعلن مستشار بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية السابق اليوم الإثنين أن "مهاجم سانتوس ونيويورك كوزموس السابق دخل المستشفى منذ ستة أيام بعد معاناته من مشكلة صحية لم يتم الكشف عنها"، لكن اللاعب السابق البالغ عمره 80 عاماً ليس في حالة خطيرة.

وقال موقع غلوبو البرازيلي على الإنترنت إن "بيليه خضع لفحوصات روتينية في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو عندما تم اكتشاف المشكلة".

وقال جوي فراجا مدير أعمال بيليه إنه "لا يوجد ما يدعو للقلق".

وأضاف فراجا في رسالة مكتوبة "خضع بيليه لمجموعة متكاملة من الفحوصات والأشعة ومنظار للقولون وأشياء أخرى، ولم يخضع لكل ذلك في يوم واحد".

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من اضطرار بيليه لنفي تقارير تفيد بأنه فقد وعيه.

وكتب بيليه عبر حسابه على إنستغرام إلى جوار صورة لبطل كأس العالم ثلاث مرات وهو يبتسم "يا رفاق، لم أفقد الوعي وأتمتع بصحة جيدة للغاية. ذهبت للخضوع لاختبارات روتينية لم أتمكن من إجرائها من قبل بسبب جائحة كوفيد-19. دعهم يعرفون أنني لن ألعب يوم الأحد المقبل".

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