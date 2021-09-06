الخارجية الأمريكية تدين الحكم بسجن اثنين من المعارضة البيلاروسية

أدانت الخارجية الأمريكية الحكم الصادر بسجن عضوين في المعارضة البيلاروسية ماريا كوليسنيكوفا ومكسيم زناك.





وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين إن "الولايات المتحدة تدين حكم الإدانة ذى الدوافع السياسية والأحكام المخزية الصادرة اليوم ضد شخصيتي المعارضة البيلاروسية ماريا كاليسنيكافا ومكسيم زناك".





وجدد بلينكين دعوته للسلطات البيلاروسية إلى بدء حوار حقيقي مع المعارضة الديمقراطية وأعضاء المجتمع المدني، بما يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة خاضعة للمراقبة الدولية.





وكان القضاء البيلاروسي قد أصدر حكما، في وقت سابق اليوم، على كوليسنيكوفا وزناك، أعضاء هيئة رئاسة مجلس تنسيق المعارضة البيلاروسية، بالسجن 11 و10 سنوات على التوالي.





وتعتبر كوليسنيكوفا، عضو الهيئة العامة للجنة التنسيقية التي شكلتها المعارضة البيلاروسية على خلفية الاحتجاجات عقب الانتخابات الرئاسية، من أبرز الشخصيات الناشطة المناهضة للسلطات في بيلاروسيا، وأعلنت السلطات اعتقالها في 8 سبتمبر من العام الماضي على الحدود البيلاروسية الأوكرانية.



