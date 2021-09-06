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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021.. حاسبات ومعلومات 78.8% وهندسة الطاقة أسوان 79.7%

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:27 م
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، انتهى طلاب الثانوية العامة من تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية، مساء أمس الأحد، حيث أغلق باب التسجيل عبر الموقع المخصص له.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

وظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 ظهر اليوم الاثنين الموافق الـ6 من سبتمبر 2021، حيث بادر طلاب تلك المرحلة بتسجيل الدخول برقم الجلوس لمعرفة نتيجتهم.

ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية لطلابنا الكرام نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 لعدد من الكليات والمعاهد في السطور التالية:

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 لكلية التخطيط العمراني

وجاءت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 فيما يتعلق بالقبول في كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة بـ323 درجة بنحو 78.8%، والقبول بكلية الحاسابات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة لشعبة العلمي رياضة 324 درجة أي بنسبة 79%.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 بكلية هنسة الطاقة بجامعة أسوان

وبحسب نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021  فإن القبول بالكليات والمعاهد بتسنيق الجامعات 2021، بالعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، للقبول بكلية الهنسة والطاقة يكون الحد الأدنى للقبول بجامعة أسوان 327 درجة أي بنسبة 79.7%.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 والحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات

وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس شعبة علمي رياضة بحسب نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 بـ323 درجةا ما يعادل نسبة 78.8%.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 والأماكن الشاغرة في الجامعات

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود العديد من الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021  وموعد فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

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