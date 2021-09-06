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التعليم العالي: سيتم تطعيم الطلاب الجدد بكافة الجامعات

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك تنسيق كامل بين المستشفيات الجامعية ورؤساء الجامعات على مستوى محافظات الجمهورية من أجل متابعة أعمال التطعيم بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن هناك تقارير يتم رفعها إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بشأن البدء في إعداد الجرعتين الأولى والثانية من التطعيم بكافة الجامعات.

وأضاف أن الطلاب الجدد سوف يتم تلقي التطعيم الخاص بهم أثناء توقيع الكشف الطبي لهم، موضحًا أن عدد من الجامعات قامت بتطعيم الطلاب بلقاحات كورونا بداية من سبتمبر الجاري من أجل تأمين عام دراسي آمن في ظل استمرار الجائحة.

وتابع: "مستعدين لكافة السيناريوهات وفقًا للموقف العام وفقًا لما تحدده الدولة ومعطياتها والتقييم الشامل بالنسبة لمؤسساتها وهناك حالة استعداد بالنسبة للتعليم العالي تحسبًا لارتفاع الإصابات خلال الفترة المقبلة".

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