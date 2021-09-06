افتتاح معرض الكتاب الدولي الرابع ببورسعيد

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وضمن الاحتفالات باختيار بور سعيد عاصمة الثقافة المصرية افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين مساءا، معرض الكتاب الرابع بالمحافظة والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج بساحة المركز الثقافى ببورسعيد.



وأكدت " وزيرة الثقافة " أن معرض الكتاب الرابع ببورسعيد يعد من اهم فعاليات الاحتفالات باختيار المدينة الباسلة عاصمة الثقافة المصرية، وأضافت انه يساهم فى استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، وتابعت انه يتضمن مبادرة ثقافتك كتابك التى تشمل الكثير من العناوين القيمة وتتراوح اسعارها بين جنية الى 20 جنية، مؤكدة انه يعد انطلاقة لمعارض الكتاب بالمحافظات.



وأوضح " محافظ بورسعيد " أن شهر سبتمبر يذخر بالفعاليات الثقافية والفنية الهامة وعلى رأسها افتتاح معرض الكتاب، ويستمر المعرض على مدار 12 يوما متصلة حتي 17 سبتمبر ويقام على مساحة 3000 متر مربع وتم استيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للمشاركة به حيث يضم 38 جناح عرض بمشاركة 51 دار نشر خاصة بالاضافة الى 6 من قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف الصحفية وتضم المساحة الإجمالية مسرح مكشوف لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة ويبلغ عددها 25 فعالية تتنوع بين عروض فنية لفرق الفنون الشعبية وأنشطة للأطفال.