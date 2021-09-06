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أبرز استعدادات كفر الشيخ للعام الدراسي الجديد

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قال المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، إن رؤساء الأحياء والقرى بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وإدارة الأزهر وادارة الصحية بدسوق قد بدأوا بالمرور والمتابعة لكافة المدارس والمعاهد الازهرية بنطاق المركز والمدينة وذلك في اطار استعداد رئاسة مركز ومدينة دسوق للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الازهرية.

وأضاف عبد الستار، أنه تم بدء تفعيل المرور على المدارس والمعاهد بنطاق مركز ومدينة دسوق لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 2022 م، وومتابعة حاله المرافق العامة ودورات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة.

وأوضح رئيس دسوق، أنه أيضا تم ضع خطة لأعمال النظافة على مدار العام الدارسى من جانب الوحدات المحلية وبدء العمل بتهذيب وتقليم الأشجار، مشددا علي ضرورة منع الباعة الجائلين وبخاصة بائعى المنتجات الغذائية من أمام ومحيط المدارس، وإزالة الإشغالات، وتحقيق سهولة الحركة والمرور.

ومؤخرا، تم إطلاق منظومة النظافة بقرى دسوق واستمرار أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب بالإضافة إلى المشروعات القومية القائمة بالقرى بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى.

وكذلك استكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط وخاصة الوحدات الصحية ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب فضلًا عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة

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العام الدراسي الجديد 2022

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